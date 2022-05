Così l'attore a margine dell'iniziativa al Teatro Capranichetta a Roma

(LaPresse) “Come con l’Ucraina siamo un paese che ha bisogno di propaganda per avere un’opinione”. Così Ascanio Celestini a margine dell’iniziativa al Teatro Capranichetta a Roma: “Noi ci siamo”. I parlamentari rispondano all’appello di Santoro su pluralismo e libera informazione. “Al netto del giudizio come possiamo dare sulle armi in Ucraina, mi sembra evidente che sia stata creata una narrazione che in un Paese democratico non è pensabile”, ha aggiunto l’artista.

