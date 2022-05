Il leader di Iv: "E' un gioco delle parti e al Pd fa comodo attaccarlo"

(LaPresse) – “Non sono inquieto se Salvini va a Mosca. Il problema di Salvini non è se va a Mosca, il problema è se torna. La questione vera di fondo è che è roba che non ha nessun senso. L’abbiamo già visto in Polonia. Salvini non è un ministro competente, non è il capo del governo. Di fronte alla guerra non si fanno gli show mediatici. Detto questo, trovo anche incredibile pompare questa vicenda. E’ un gioco delle parti: a Salvini fa comodo dire che lo fa. E al Pd fa comodo attaccarlo dicendo: ‘Ah lui va a Mosca’. Il problemi dell’Ucraina e della Russia non li risolvono né Salvini né il Pd”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine di un evento del partito sul fisco a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulla richiesta del Pd rivolta al leader leghista, Matteo Salvini, di riferire in Aula e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul viaggio a Mosca.

