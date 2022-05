Il premier convoca una conferenza stampa dopo la telefonata con il presidente russo

(LaPresse) – Dopo la telefonata con con il presidente russo Vladimir Putin, il premier Mario Draghi ha convocato una conferenza stamap nel corso della quale ha riferito i contenuti del colloquio, incentrato sulla crisi del grano. Poi a una domanda se avesse intravisto spiragli per la pace nel colloquio con il capo del Cremlino ha risposto seccamente: “No”. “Putin ha detto che continuerà a fornire il gas all’Italia. Non ho risposto, ma questa è la situazione attuale di tutti i paesi a parte quelli attaccati come la Finlandia e la Bulgaria per un giorno”, ha fatto sapere poi Draghi.

