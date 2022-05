Così il segretario della Lega parlando a margine del Forum per i 130anni del quotidiano "Il Mattino"

(LaPresse) “La Lega sta lavorando per unire il Paese e fermare la guerra, la pace non ha un colore politico sono assolutamente d’accordo con quanto detto dal governatore De Luca. Aiutare l’Ucraina aggredita è stato assolutamente giusto, siamo al terzo mese di guerra adesso l’arma più forte per fermarla è la diplomazia, non bombe, missili e carri armati”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine del Forum per i 130anni del quotidiano “Il Mattino”, al teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli.

