Così il segretario della Lega a Napoli, durante le celebrazioni per i 130 anni del quotidiano 'Il Mattino'

(LaPresse) “La maggioranza scricchiola? Noi stiamo lavorando per tenerla insieme, l’obiettivo è pace e lavoro. Stiamo lavorando su questi temi. Ovviamente non siamo in maggioranza per aumentare la tassa sulla casa, di questo Letta se ne faccia una ragione. L’aumento della tassa sulla casa e sui risparmi non potrà mai essere approvato e avallato dalla Lega”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Napoli, durante le celebrazioni per i 130 anni del quotidiano ‘Il Mattino’.

