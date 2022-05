Il sindaco di Milano a margine di un evento a Milano: "La legge Severino alla fine colpisce soprattutto i sindaci"

(LaPresse) “Non penso farò appelli, andrò a votare, deciderò e comunicherò quello che avrò deciso. Voglio ancora riflettere perchè ci sono ragioni, come sempre, per il sì e per il no”.Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parla dei referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno. “Posso solo dire che capisco quello che dice Gori, perché è una posizione espressa da molti sindaci” perché “la legge Severino alla fine colpisce soprattutto i sindaci. Ho colleghi, come Giuseppe Falcomatà che in maniera veramente assurda hanno dovuto interrompere il lavoro. C’è da riflettere, ma quella è una istanza portata avanti da tanti sindaci”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata