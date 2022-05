La leader di Fdi: "Fiducia sul ddl Concorrenza? Molto grave"

(LaPresse) – “Balneari? Dai documenti del Governo non c’è nel Pnrr per cui se il Governo si è impegnato a svendere le nostre aziende balneari, in cambio di non so cosa, forse lo dovrebbe spiegare agli italiani”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di un incontro ad Alessandria. Sul voto di fiducia sul ddl Concorrenza Meloni ha detto che si tratta di un fatto “molto grave, intanto perché Draghi è un presidente che non è stato scelto né direttamente né indirettamente che arriva alla sua 51esima fiducia”.

