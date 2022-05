Il leader della Lega dopo l'informativa di Draghi in Parlamento

(LaPresse) “Abbiamo parlato di pace, sono contento, gli ho fatto anche alcune proposte concrete sul grano, sul mais, sul cessate il fuoco, sull’Italia come Paese garante, mi sembra una seduta utile, positiva e concreta”, così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con in cronisti dopo l’informativa del premier Mario Draghi in Parlamento. “Qualcuno invece vorrebbe andare avanti altri mesi a mandare armi, non penso sia la soluzione più intelligente”, ha concluso Salvini.

