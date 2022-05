Secondo il Corriere della Sera il capo del governo ha messo alle strette i ministri sui ritardi del provvedimento: a rischio i fondi del Pnrr

Il premier Mario Draghi ha convocato a sorpresa un Consiglio dei ministri, che secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è durato una decina di minuti e nel corso del quale il presidente del Consiglio avrebbe ottenuto dai ministri il via libera per porre la fiducia sul ddl concorrenza. A irritare Draghi erano stati i ritardi nell’esame del provvedimento, che è un passaggio chiave per avere il via libera da Bruxelles ai 200 miliardi del Pnrr. Nel disegno di legge è contenuta la norma sulla concessioni balneari, con la scadenza al 31 dicembre 2023, osteggiata da Froza Italia e Lega. Un rischio che il premier non vuole assolutamente correre

