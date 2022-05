Il sindaco del capoluogo campano sugli episodi dell'ultimo periodo

”Napoli non è fuori controllo e non dobbiamo militarizzare la città ma vanno fatti i servizi giusti e presidiati alcuni luoghi. Non possiamo avere pezzi di città non controllati perché poi sono i più deboli e le persone perbene che ne pagano il prezzo e questo non è accettabile”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito ai fenomeni di violenza che si stanno verificando in citta’ da alcune settimane e con particolare riferimento ai weekend.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata