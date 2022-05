Così il leader della Lega parlando con i cronisti dopo aver incontrato il premier, Mario Draghi

(LaPresse) “Dopo quasi tre mesi di guerra, parlare finalmente di pace, di salvare vite e posti di lavoro è qualcosa su cui non dormo la notte”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti dopo aver incontrato il premier, Mario Draghi. “Il fatto che Draghi sia andato a Washington a portare progetti di pace e l’idea di un’Europa nuova, con Italia, Francia e Germania che mettano al centro il disarmo e la salvaguardia di posti di lavoro in patria è qualcosa su cui sto lavorando da più di due mesi e che sta facendo vedere i primi frutti”, ha aggiunto il leader del Carroccio che ha poi concluso: “Abbiamo parlato di come arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile con un’Italia protagonista”.

