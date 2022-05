Così il presidente dell'Anm partecipando alla giornata di sciopero indetta dell'associazione e all'assemblea aperta organizzata dalle toghe a Milano

(LaPresse) “Era l’occasione per ripensare una scelta che è non è in linea con lo spirito della Costituzione dove ancora si invoca la terzietà del giudice”. Così il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, sulla riforma della giustizia, partecipando alla giornata di sciopero indetta dell’associazione e all’assemblea aperta organizzata dalle toghe a Milano. “Può essere compatibile con la Costituzione ma indebolire il messaggio che la Costituzione ci ha mandato. Separare il pubblico ministero dalla girisdizione non significa creare un problema di collocazione del pubblico ministero all’interno di forme di responsabilità politica”.

