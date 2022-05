Così il coordinatore nazionale di Forza Italia presentando l'evento del partito in programma il 20-21 maggio a Napoli

(LaPresse) – “In un grande partito le discussioni sono fisiologiche, altrimenti sarebbe un partito morto se non ci fosse un po’ di dibattito”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando l’evento del partito in programma il 20-21 maggio a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, che sarà chiuso dall’intervento del presidente Silvio Berlusconi. ” Non sarà un congresso di partito ma un lungo di incontro. Due giorni di lavoro per ascoltare e fare proposte”, ha spiegato Tajani che ha poi concluso: “Sarà un momento di confronto per spiegare che la nostra visione dell’Italia non vede Milano e il Nord locomotiva e il Sud ‘piagnone’ che chiude ma una visione complessiva di un Paese che cresce insieme, il Nord, il Centro e il Sud”.

