Il leader di Azione: "Da loro parole in libertà per raccattare quattro voti"

(LaPresse) – “C’è un adulto che governa, anzi due adulti che sono Mattarella e Draghi, e ci sono dei ragazzini che in modo del tutto irresponsabile cercano di raccattare quattro voti in più nelle frange di dissenso ma non avendo mai il coraggio di staccare la spina. Dicendo parole in libertà, perché se uno ritiene che la posizione su una cosa così grave come la guerra in Ucraina non lo rappresenta esce dal governo”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda a margine degli Stati generali della Natalità a Roma. “Se non lo fai vuol dire che stai solamente facendo la persona poco seria – prosegue l’ex ministro -. Conte e Salvini hanno in comune, non per niente governavano bene insieme, il fatto che la mattina dicono una cosa, il pomeriggio un’altra ancora e non fanno mai quello che dicono”.

