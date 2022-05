Così il presidente del Consiglio intervenendo al forum 'Verso Sud a Sorrento

(LaPresse) “L’evoluzione delle politiche pubbliche per il Meridione è spesso rappresentata come una successione di inevitabili sprechi, fallimenti. La storia economica del Sud nel Secondo Dopoguerra è però più complessa di come raccontano questi pigri pregiudizi”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al forum ‘Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo’, organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero per il Sud, in corso a Villa Zagara, a Sorrento. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

