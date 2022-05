Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale a margine del Forum Verso Sud

(LaPresse) “Il conflitto in Ucraina avrà un impatto sulla crescita italiana e ce lo dicono i dati che abbiamo a disposizione: a maggior ragione, dobbiamo accelerare la realizzazione del Pnrr che rappresenta uno strumento formidabile per ricostruire l’economia italiana” e “per fare del sud un hub nel Mediterraneo anche per l’approvvigionamento energetico”. Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna a margine del Forum Verso Sud organizzato da The European House – Ambrosetti a Sorrento. “Non mi sembra che al momento ci sia il rischio di un razionamento, non è corretto fare allarmismo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata