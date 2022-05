Il ministro dello Sviluppo al forum sul Mezzogiorno a Sorrento

“Per arrivare alla pace bisogna convincere anche l’aggressore a smettere di aggredire. Non mi sembra che Putin la pensi così. L’ipotesi di Finlandia e Svezia nella Nato non aiuta ad abbreviare il conflitto e surriscalda gli animi a Mosca”. Così sulla guerra in Ucraina il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, a Sorrento per il forum ‘Verso Sud’.

