Il ministro dello Sviluppo a Sorrento al forum sul Mezzogiorno

“Mi fido di Conte? Conosco pregi e difetti. Al momento rappresenta il partito più forte in Parlamento e non si può sottovalutare”. Così il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, a Sorrento per il forum Ambrosetti ‘Verso Sud’.

