Il segretario del Pd a margine di un evento a Palazzo Farnese, a Roma

(LaPresse) “La visita di Draghi a Washington importante per l’Europa e per l’Italia. Siamo a fianco del popolo ucraino, la finalità è il cessate il fuoco il più rapido possibile e di arrivare a una pace lunga e duratura”. Così Enrico Letta a margine di un evento a Palazzo Farnese, a Roma. Il segretario del Pd aggiunge: “Credo che tutto parta dall’essere riusciti a bloccare l’invasione e a stare accanto al popolo ucraino. In questo la serietà dell’Italia è stata fondamentale. Adesso c’è bisogno dell’unità dell’Ue e dell’Occidente per portare avanti una proposta che gli ucraini siano in grado di condividere. La cosa importante che ha detto Draghi è questa: sono gli ucraini che decideranno quale pace potrà durare perché sono gli ucraini che stanno lottando per la loro libertà e stanno morendo”.

