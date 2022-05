Lo ha detto il presidente della Regione in visita in alcuni Comuni della Valle Peligna

“I piccoli Comuni, specie quelli delle aree interne e marginali, sentono spesso la distanza delle istituzioni e io sono qui oggi per cercare di colmarla non solo con una presenza fisica di un giorno, ma raccogliendo le esigenze e condividendo il lavoro che fanno queste amministrazioni che stanno lavorando anche per entrare in una strategia nazionale e accedere ai finanziamenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in visita istituzionale oggi in alcuni Comuni della Valle Peligna, nell”aquilano, esattamente a Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Raiano, Vittorito e Roccacasale, per ascoltare il territorio e gli amministratori locali. Ad accompagnarlo l’assessore alle Aree interne, Guido Quintino Liris.

