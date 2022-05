Il leader dem: "Cerchiamo le ragioni per stare insieme

(LaPresse) La posizione di Salvini sull’invio di armi a Kiev può creare nuove fibrillazioni nel governo? “Io sono molto fiducioso sul fatto che il lavoro comune che si sta facendo, il lavoro che sta facendo il presidente Draghi, di tenere insieme questa maggioranza e tenere insieme i diversi Paesi europei sulla grande questione della ricerca della pace sia quello giusto”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di una conferenza stampa al Nazareno. “Quindi invito tutti, anche qui in Italia, a cercare più le ragioni per stare insieme e supportare il governo, per far sì che la voce del governo per cercare la pace sia più forte”, ha aggiunto Letta. “Andare a dividere, a distinguere ogni momento, ogni cosa, rende il governo più debole e la voce del governo in Europa più debole. C’è bisogno di unità e coesione, io lavoro in questa direzione”, ha concluso il segretario dem.

