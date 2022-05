Il segretario del Pd: "Ma è una cosa eccezionale e locale. Il resto è molto positivo"

(LaPresse) “Il termovalorizzatore è un piccolo pezzo eccezionale e locale che secondo me può trovarci in disaccordo”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati alle elezioni Aministrative. “Ci trova in disaccordo, ma tutto il resto del provvedimento vale novantanove, perchè il termovalorizzatore vale uno rispetto al tutto. E io penso che quel novantanove sia molto positivo”, ha precisato Letta.

