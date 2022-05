Il leader del M5s commenta anche Draghi sul superbonus: "Meravigliato che abbia parlato male di misura che fa bene a Paese"

(LaPresse) “Dicono spesso che M5s voglia far cadere il governo. Inizio a pensare che qualcuno voglia spingere il M5s fuori dal governo. Se questa fosse l’intenzione ce lo dicano chiaramente. Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento”. Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, alla conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione. Commentando poi le parole del presidente del Consiglio a Strasburgo ha detto: “Continuate a chiedermi dell’atteggiamento di Draghi a Strasburgo. Fatele a lui le domande. Cosa vi devo rispondere… Certo mi ha meravigliato che di fronte al Parlamento Europeo trovi il tempo di parlar male di una misura che ha fatto bene al paese. Questo crea incertezza che rallenta gli investimenti, l’economia. Sul superbonus si sta bloccando tutto. Se prima si mistifica sulle frodi, poi si dice che non verrà prorogato e si creano restrizioni via via e poi una battaglia sulle cessioni fiscali, capite che gli operatori stessi ci chiedono più chiarezza”, ha concluso il leader del M5s.

