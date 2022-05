Il leader della Lega: "Quando tornano i democratici tornano i venti di guerra"

(LaPresse) “Sull’invio di armi all’Ucraina “io so che anche in America c’è un dibattito. L’America non è Biden. Se io potessi direi ‘aridatece Trump’. Perché con Trump abbiamo vissuto anni di pace. Guarda caso, quando tornano al governo i democratici tornano i venti di guerra”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intercettato dai giornalisti nei pressi del Senato. “Zelensky e Putin oggi dovrebbero sedersi al tavolo, a meno che non ci sia qualcuno che no vuole si siedano al tavolo. Io ora non so Draghi a cosa si riferisca in merito alle armi, so che in Afghanistan abbiam mandato armi dove poi non c’è mai stata una soluzione positiva. E’ giusto che ne parli comunque il Parlamento”, ha aggiunto il leader del Carroccio.

