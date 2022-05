Così il leader del M5S a margine di un convegno a Roma

(LaPresse) “In che Paese viviamo, se il leader della forza di maggioranza relativa dice una cosa scontata: che dopo due mesi di guerra è giusto che il premier e il governo si confrontino col Parlamento, soprattutto prima di viaggi importanti, come a Washington e a Kiev, e a voi questa sembra una notizia?”. Così il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte, a margine di un convegno in Senato. “Le guerre si fanno senza confrontarsi con il Parlamento? Nelle democrazie parlamentari bisogna venire costantemente” in Aula “e aggiornare non solo i parlamentari ma anche il popolo italiano su qual è l’obiettivo politico che l’Italia sta perseguendo e vuole portare ai tavoli internazionali”, ha aggiunto Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata