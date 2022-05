La leader di Fratelli d'Italia: "Siamo pronti a salpare per il viaggio che porterà le nostre idee al governo"

(LaPresse) “Questo è un tempo in cui i politici tendono a cavalcare l’onda. Loro si fanno dominare dagli eventi e cercano di trarne il beneficio maggiore, solo che in mezzo a una tempesta è impossibile cavalcare l’onda. Perché noi organizziamo un evento come questo e gli altri no? Gli altri sono surfisti, noi siamo navigatori. Il navigatore vuole dominare l’oceano, perché l’unica cosa che lo muove è la rotta, è l’approdo”. Così la leader di FdI Giorgia Meloni, in conclusione dei lavori della conferenza programmatica di FdI a Milano.

