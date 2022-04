La numero uno di FdI a margine della conferenza programmatica in corso a Milano

“A me non interessa il tema della leadership del centrodestra, a me interessa convincere più italiani possibile che noi possiamo dare a questa Nazione qualcosa di diverso”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della conferenza programmatica in corso a Milano. “Il tema di ‘io sono il capo, il migliore’, non fa per me – continua Meloni – non è nella mia natura. A me interessa dimostrare che c’è un partito che si chiama Fdi saldamente ancorato nel centrodestra, che in un momento di estrema difficoltà nazionale a internazionale, di grandi mutazioni ha delle risposte. Prossima settimana incontro nel centrodestra? Sono sempre disponibili come sapete, ero disponibile anche questa. Quando le agende si incroceranno lo calendarizzeremo. Avevo parlato con Berlusconi, mi pare domenica scorsa, ed eravamo rimasti che ci saremmo visti martedì, poi evidentemente gli altri non sono riusciti a incastrarlo ma io sono sempre rimasta disponibile fino all’inizio della conferenza perché non posso lasciare migliaia di persone per fare una cosa che si può fare negli altri giorni. Salvini passa a salutare? Se passa siamo contenti”.

