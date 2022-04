L'ex presidente del Consiglio a un'evento a Roma: "Necessario un dialogo tra Cina e Stati Uniti"

(LaPresse) “Stiamo assistendo a una guerra mondiale a pezzi, perché c’è un pezzo che sembra limitato geograficamente ma in realtà tocca tutto il mondo. È per questo che si rende necessario un dialogo tra Cina e Stati Uniti perché si sta scomponendo la politica mondiale e le due grandi potenze la debbono ricomporre”. Così l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea, Romano Prodi parlando a margine della presentazione del libro di Papa Francesco ‘Contro la guerra’ nell’aula magna dell’Università Lumsa a Roma. “In Europa è necessario fare in fretta una politica estera comune e una difesa comune, prima che un paese abbia un peso talmente forte che poi l’accordo non si fa più”, ha proseguito il professore. “L’unica nazione che può organizzare questa cosa in questo momento è la Francia perché ha diritto di veto al Consiglio di Sicurezza, ha l’arma nucleare e l’esercito più forte”, ha concluso.

