Il segretario della Cgil a Napoli: "Importante che l'Europa abbia una politica comune"

(LaPresse) “Credo che naturalmente fare delle sanzioni e mettere in campo delle azioni che facciano assumere la propria responsabilità alla Russia è naturalmente un fatto importante. Allo stesso tempo sappiamo perfettamente che su alcune materie le sanzioni di per sé rischiano di essere difficili da realizzare e non è detto che siano quelle che portano a risultato di fermare questa guerra”. Così a Napoli il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine della tre giorni organizzata dai sindacati europei di area progressista nel capoluogo campano. “In ogni caso credo che sia importante che l’Europa tutta assieme – rimarca Landini – abbia una politica comune e allo stesso tempo sono già aperte le conseguenze di quello che sta succedendo sulla vita delle persone. Pensiamo all’aumento delle bollette e dei prezzi, alla rottura delle catene di forniture. Ci sono diversi settori che nel giro di qualche settimana potrebbero non avere i materiali e i pezzi per continuare le attività: è evidente che tutto questo non può passare sotto silenzio, c’è bisogno di interventi”, conclude Landini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata