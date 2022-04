Il Segretario Pd da Napoli: "Conflitto drammatico che attraversa le coscienze"

(LaPresse) Il segretario del Pd, Enrico Letta, torna sulle contestazioni ricevute durante le celebrazioni del 25 aprile. “Questo è un conflitto drammatico che attraversa le coscienze e fa dubitare tutti. Io credo che nessuno possa in questo momento permettersi di fare le scelte che bisogna fare a cuor leggero. Siamo di fronte a qualcosa di totalmente inedito”, ha detto il leader dem parlando a margine di un appuntamento promosso da Filt Cgil a Napoli. “Nessuno di noi, della nostra generazione si è mai trovato davanti a dover assumere decisioni rispetto auna situazione cosi’ incredibile e drammatica. Mi stupirei se non ci fossero contestazioni e criticità e se non ci fossero conflittualità anche verbali e vocali perché questa stessa conflittualità c’è all’ interno di ognuno di noi”, ha aggiunto Letta secondo cui “bisogna assumersi delle responsabilita’ nell’ interesse del Paese e della pace. Per lottare per la pace, e faccio mie le parole del Presidente della Repubblica, anche quelle espresse oggi a Strasburgo nella sede principe della democrazia e dei diritti”.

