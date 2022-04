Le parole di monsignor Antonio Di Donna, a margine della celebrazione in ricordo dei martiri della Resistenza

(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Matterella, ha partecipato ad Acerra (Napoli) alla cerimonia per l’anniversario della Liberazione. Il vescovo della diocesi di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, a margine della celebrazione in ricordo dei martiri della Resistenza, non ha nascosto la delusione per le poche parole espresse da Mattarella e dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull’inquinamento ambientale nella terra dei fuochi, di cui Acerra fa parte. “La Resistenza, qui, vuol dire liberarsi dall’inquinamento ambientale, che produce i suoi martiri e i suoi morti. Deluso dalle poche parole su un tema così delicato”, ha detto il vescovo che poi ha aggiunto: “Voglio molto bene a Mattarella, ma mi aspettavo maggior riferimento all’inquinamento ambientale. Ne ha parlato all’inizio, due parole. Poi è finito tutto lì. Un po’ pochino”.

