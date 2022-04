Il sindaco di Milano al corteo meneghino: "Le armi vanno mandate all'Ucrana, non servono ambiguità"

(LaPresse) Le contestazioni in piazza a Milano sono “un peccato perché il 25 aprile non deve essere una giornata che divide”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine del corteo che sta sfilando per le vie del centro del capoluogo lombardo.”In quei valori dobbiamo riconoscerci veramente tutti e utilizzare questa giornata per le polemiche non è giusto. Personalmente ne avrei fatto a meno”, ha aggiunto Sala che ha parlato anche della situazione in Ucraina: “Credo che sia un fatto di posizione personale, è difficile ma la mia è chiara, io credo che le armi vadano mandate e lo dico oggi nel giorno della Liberazione, che non è stata fatta con le parole ma combattendo”, ha aggiunto il sindaco meneghino.

