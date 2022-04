Il leader di Forza Italiaa alla convention azzurra: "La mia politica avrebbe frenato l'espansionismo"

(LaPresse) “Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso ed addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero. Io lo avevo conosciuto 20 anni fa, mi era sempre parso un uomo di grande buonsenso, di democrazia, di pace. Peccato davvero per quello che è successo”. Così Silvio Berlusconi dal palco della convention di Forza Italia a Roma. “Io Putin l’ho conosciuto vent’anni fa. Mi era sempre parso un uomo di gran buon senso, di democrazia, di pace, peccato davvero per quel che è successo”, ha continuato il leader azzurro che ha poi concluso: “Siamo di fronte ad un’aggressione senza precedenti nei confronti di un Paese neutrale, l’Ucraina, che sta combattendo con valore e molta determinazione per la sua libertà”.

