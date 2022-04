L'Assemblea generale della Fiom lo ha eletto con 164 voti favorevoli su 176

(LaPresse) L’Assemblea generale della Fiom ha eletto con 164 voti favorevoli su 176 votanti Michele De Palma come nuovo segretario generale. “Quello che posso portare io alla Fiom è il contributo di intelligenza maturato in questi anni nel rapporto con i delegati e le delegati nei luoghi di lavoro. Senza questo non esiste un capo, una leadership, tutti noi siamo sottomessi al principio della democrazia”, ha detto il neo segretario. “E’ dagli anni ’80 che si è aperta una crisi del sindacato ancora non risolta. Noi chiediamo quindi di costruire insieme ai lavoratori il futuro. Il governo deve decidere di fare le politiche industriali, perché noi arriviamo al Mise solo quando si aprono le vertenze e si aprono gli ammortizzatori sociali e le situazioni sono irrecuperabili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata