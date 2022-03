Il senatore pentastellato: "In questa situazione si cammina sul filo del rasoio"

“Comprendo perfettamente i miei colleghi. La situazione di disagio va vissuta personalmente. Ce l’abbiamo tutti: chi la gestisce e chi non la sopporta. Io ho enorme disagio, ma questo non significa non stare vicino al presidente Zelensky e al popolo ucraino e far vedere che tutta l’Italia è unita e compatta dalla loro parte”. Lo ha dichiarato il senatore del M5S Danilo Toninelli dopo l’intervento in videocollegamento con il Parlamento italiano del presidente ucraino Zelensky. “Questa è una situazione in cui cammini sul filo del rasoio. L’altra faccia della medaglia era l’immediata conquista dell’Ucraina da parte di Mosca. E poi? Quello di oggi è stato il discorso più corretto, più moderato, più pacifista e, comunque, anche eroico”, ha concluso Toninelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata