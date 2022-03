Il leader di Italia Viva dopo l'intervento di Zelensky

(LaPresse) “Questa è una guerra e la pace è nell’interesse di tutti. Credo che i russi debbano fermarsi. E’ saggio che Zelensky faccia di tutto per arrivare a un accordo. Bisogna arrivare alla pace e per farlo devi mettere intorno a un tavolo gli attori capaci di farlo, oltre a Zelensky e Putin. Secondo me c’è una persona in Europa in grado di chiudere un accordo: è Angela Merkel”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi dopo l’intervento in videcollegamente del presidente ucraino. Prodi? “Benissimo anche lui ma Merkel è più autorevole”

