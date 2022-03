Il leader di Iv: "Da troppo tempo ci sono delle pagine grigie su gestione pandemia"

“L’Italia è fortunata ad avere un ministro saggio come Lorenzo Guerini, avere lui alla guida della Difesa in questo momento è particolarmente positivo. Diciamo anche con molta chiarezza che sul tema del Covid da troppo tempo ci sono delle pagine grigie, per questo sarebbe utile una commissione di inchiesta, dall’acquisto delle mascherine ad alcune scelte fatte nel momento dell’emergenza. Si fanno commissioni di inchiesta su tutto, non capisco perchè l’unico tema su cui qualcuno non vuole la commissione di inchiesta è il Covid”. Lo afferma Matteo Renzi, dopo l’audizione al Parlamento italiano del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Quanto alla vicenda dei russi a Bergamo -prosegue l’ex premier- il Gruppo di Italia viva ha preparato un’interrogazione parlamentare che porremmo al Senato e speriamo che il ministro Speranza venga a spiegarci cosa è successo. La poniamo al ministro Speranza non al ministro Guerini, sono due cose diverse”, prosegue l’ex premier.

