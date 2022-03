Il ministro degli Affari regionali a margine di un incontro sul Pnrr: "Fi presidia centro area moderata"

(LaPresse) “Il presidente Berlusconi ha più volte ribadito che Forza Italia è essenziale, presidia il centro dell’area moderata. La coalizione deve continuare a rafforzare la sua unità e il ruolo fondamentale di Forza Italia non è in discussione”. Lo ha detto a margine di un incontro sul Pnrr in Regione Lombardia, il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini a chi le chiedeva se fosse preoccupata per il futuro di Forza Italia dopo le parole di apprezzamento che il presidente Berlusconi ha rivolto a Salvini alla festa di fidanzamento con Marta Fascina.

