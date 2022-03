Intervento da 4,4 miliardi, il premier: "Finanziato con tasse su extraprofitto aziende energia"

(LaPresse) – “Prendiamo provvedimenti importanti motivati dalla necessità di dare una risposta alle conseguenze della guerra, interveniamo per aiutare cittadini e imprese a sostenere i ricavi dell’energia, in particolare le famiglie più bisognose e le filiere produttive più esposte”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa alla fine del Consiglio dei ministri. “Le misure contro il caro energia e i rincari dei carburanti ammontano a “4,4 miliardi che si sommano ai 16 miliardi stanziati negli ultimi sei mesi” ha aggiunto Draghi. “A differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico, ma dalle aziende del comparto energetico.Tassiamo una parte dei profitti in eccesso che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime, e redistribuiamo questi soldi alle imprese e alle famiglie in difficoltà”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

