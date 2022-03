L'ex premier sul caro bollette: "Cdm lavori a misure efficaci, no pannicelli caldi"

(LaPresse) “Non c’è bisogno di chiarimenti sulla posizione del Movimento Cinque Stelle sulla scena internazionale. Dall’inizio abbiamo preso una posizione chiara, ferma, univoca. Non abbiamo mai tentennato. Abbiamo fatto subito sintesi confrontandoci internamente ed è quella la linea”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, interpellato dai cronisti sul posizionamento dei pentastellati in merito alla crisi ucraina. L’ex premier ha poi parlato delle misure del governo per contrastare il caro bollette. “Mi auguro che il Consiglio dei Ministri non porti oggi una delibera sul caro bollette. Mi auguro che si prenda ancora qualche giorno in modo da portare misure più efficaci. Quelle che sono state anticipate, di un taglio di 0.15/0.30 centesimi è un pannicello caldo. Gli italiani non ne hanno bisogno. Abbiamo bisogno di misure più efficaci. Interveniamo sugli extraprofitti, operiamo un meccanismo redistributivo basato sulla solidarietà in modo da ripartire il peso in una comunità nazionale tra chi ha guadagnato degli extra e chi non riesce ad arrivare a fine mese”, ha spiegato Conte.

