Così il segretario Pd da Firenze

(LaPresse) “E’ una giornata fondamentale, dell’unità di tutto il Paese, della richiesta di Pace e contro l’aggressione russa all’Ucraina. E’ importante che ci siano tutte le bandiere e che siamo tutti insieme controla guerra. Siamo con il popolo ucraino, gli italiani sono con la resistenza del popolo ucraino che lotta per la democrazia, per la libertà, per l’autodeterminazione e per valori che sono anche nostri valori. Europa e Ucraina sono per gli stessi valori”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta dalla manifestazione di Firenze contro la guerra.

