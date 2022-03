La leader di FdI risponde ai cronisti dopo il viaggio di Salvini

(LaPresse) – “Se andrò anche io in Polonia come farà nuovamente Salvini nei prossimi giorni? Dipende a fare cosa, non lo so”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, dopo aver assistito alla Lectio Magistralis del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, all’Angelicum di Roma. Martedì il leader leghista Matteo Salvini era stato contestato dal sindaco di Przemysl in Polonia, Wojciech Bakun, per il suo sostegno a Putin nel passato.

