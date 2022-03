Il leader della Lega ha parlato dopo un evento all'Angelicum di Roma: "Questioni economiche e sociali vengono dopo"

(LaPresse) “Io nei prossimi giorni mi impegnerò solo e soltanto per portare il mio contributo per salvare i bimbi, portarli in Italia e fermare le armi. Poi penso che aumentare le tasse sulla casa in questo momento sia sbagliato. La priorità è riportare sorriso e speranza. Il Mes, il catasto, lo ius scholae, per me vengono dopo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo aver assistito alla Lectio Magistralis del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, all’Angelicum di Roma.

