Così il leader della Lega dopo aver incontrato l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk

(LaPresse) “Non ci si può dividere tra maggioranza e opposizione sulla guerra. La guerra è un tema troppo grande, troppo tragico per avere divisioni tra partiti. Certo, l’ultima delle cose che mi auguro è che l’Italia entri in guerra e farò di tutto per evitare l’espandersi della guerra e l’ingresso dell’Italia in un conflitto che nessuno vuole”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini dopo aver incontrato l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk. “Parlerò anche con la controparte russa. A livello diplomatico, non ho i rapporti con Putin che hanno colleghi che hanno avuto incarichi di governo ben più lunghi dei miei. Ci sono le diplomazie e a questo servono. Il Santo padre ha chiesto all’ambasciatore russo il cessate il fuoco e i corridoi umanitari e anch’io nel mio piccolo lo farò”, ha aggiunto il leader della Lega.

