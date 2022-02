Così il presidente della Regione Lazio in piazza del Campidoglio

(LaPresse) – “Da Roma una meravigliosa risposta”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso della fiaccolata in piazza del Campidoglio in sostegno dell’Ucraina. “Così come le nazioni del mondo si stanno mobilitando, era giusto dare un segnale dei popoli che si mobilitano” ha aggiunto.”Putin ritiri le truppe dai confini”, prosegue, invocando il “ristabilimento della Pace” ha concluso.

