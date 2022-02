Il cavaliere ha detto di non aver sentito Putin

(LaPresse) Pomeriggio in centro a Milano per Silvio Berlusconi e Marta Fascina che si sono fermati a bere un caffè da Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. All’uscita il presidente, che ha detto di non aver sentito Putin, è stato circondato da molti passanti e curiosi. Un ragazzo gli ha urlato: “Ferma sta guerra ti prego”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata