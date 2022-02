Il segretario Pd: "Vogliamo lavorare secondo le indicazioni che lui ha dato"

“Sono sicuro noi ci troveremo insieme, accanto, alle prossime elezioni politiche. Avremo uno sguardo comune sul futuro, a partire dall’Europa. E sono sicuro che faremo grandi cose. insieme vinceremo le elezioni del 2023. E dopo, insieme, daremo un governo riformista, democratico ed europeista al nostro paese”. Così il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo a Roma al congresso di Azione. “Si sente una energia in questa sala che mi fa venire i brividi – ha spiegato il leader dem – State mettendo buona energia in un paese che ha bisogno di buona energia e buona politica. Sono qui per ascoltare, per farvi il ‘buon vento’ per questo viaggio che cominciate oggi”. “Ringrazio Calenda per l’impegno che sta mettendo e per quello che sta facendo. Noi guardiamo a questo impegno con particolare attenzione – ha sottolienato -. Carlo sa quanto abbia guardato con attenzione fin dall’inizio a quello che state facendo, e anche prima dell’inizio. Sono qui per confermare questa voglia di fare strada insieme per il bene dell’Italia. Abbiamo un impegno di governo fondamentale davanti, dobbiamo portarlo avanti insieme”.

