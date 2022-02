Il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato in conferenza stampa ha invece indicato come ammissibile il quesito sui Consigli giudiziari. Ieri era stato bocciato quello sull'eutanasia

IL Presidente della Corte Costituzionale ha tenuto subito, in apertura di Conferenza Stampa, a precisare i motivi della bocciatura ieri del quesito sull’eutanasia: “Il referendum non era sull’eutanasia ma sul suicidio assistito” ha detto. “Ci ha ferito leggere che chi ha preso decisione di ieri non sa cos’è sofferenza”, ha aggiunto Amato che ha poi spiegato che la Consulta ha ritenuto inammissibili “i quesiti sulla depenalizzazione della cannabis e sulla responsabilità civile dei magistrati“.

La Consulta ha ammesso il referendum sui consigli giudiziari, ha quindi indicato Amato in conferenza stampa. Nel quesito si chiede di riconoscere, anche ai membri laici dei Consigli giudiziari, avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati.

Questo l’esito del secondo giorno di lavori del plenum della Corte. Ieri la Consulta aveva giudicato ammissibili i quattro referendum, sul tema giustizia, che riguardano l’abrogazione della Legge Severino in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e riforma del CSM sull’elminazione delle liste di presentazione per l’elezione dei membri togati. “I suddetti quesiti sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario – si legge nella nota della Consulta”.

Degli otto referendum al vaglio dell’Alta corte dunque ne sono stati ammessi 5 su 6 in materia di Giustizia, sono stati bocciati invece i due referendum ‘civili’ su eutanasia e cannabis

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata