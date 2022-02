Il tesoriere dell'associazione Coscioni: "Grati a quel milione e 240 mila cittadini che lo hanno reso possibile"

(LaPresse) – Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, parla del referendum sull’eutanasia davanti alla Consulta, chiamata oggi a decidere su 12 quesiti. “C’è speranza che si possa dare al popolo italiano, l’occasione di decidere su un tema così importante per la vita di tanti. Non entriamo nel merito del giudizio vogliamo solo ribadire la gratitudine nei confronto di quelle persone che hanno scelto di non subire condizioni di sofferenza insopportabile privatamente ma hanno avuto il coraggio di lottare pubblicamente”, afferma Cappato. “Siamo grati a quel milione 240 mila cittadini che hanno reso possibile l’appuntamento di oggi. Sapete qual’è il nostro obiettivo: la libertà di poter scegliere fino alla fine e di non subire condizioni di sofferenza insopportabile. Se sarà consentito agli italiani l’appuntamento varrà per tutti anche per chi la pensa diversamente da noi” prosegue l’ex esponente radicale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata