Il presidente della Camera ha commentato anche il fuorionda catturato da LaPresse tra il sindaco di Milano Sala e il governatore Fontana

(LaPresse) “Siamo in un momento importante di ripartenza, i fondi del Pnrr vanno spesi in modo perfetto nel Sud Italia. Abbiamo avuto tanti fondi proprio perché il Sud Italia è un luogo importante e dobbiamo ridurre i divari ed è quello che faremo”, ha detto Roberto Fico a margine del Salone della filiera nautica a Napoli. A chi gli chiede un commento sul fuorionda catturato da LaPresse tra il sindaco di Milano Sala e il governatore Fontana, Fico risponde: “I comuni sono luogo centrale della nostra democrazia, sono il luogo in cui i progetti vanno messi a terra quindi i comuni devono avere soldi, personale, strumenti a partire dai comuni del Sud”, peché “è importante che possano essere messi nelle condizioni di lavorare” .

